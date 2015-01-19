IMF总裁拉加德警告 希腊重组债务将有严重后果

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透都柏林1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁警告希腊，如果选举后重组债务将有严重后果。目前反对希腊2,400亿欧元纾困计划的党派在民调中领先。
左翼激进联盟党(Syriza)称，将取消救援计划下的撙节举措，并要求召开一次国际会议，重新磋商希腊及另外一些欧元区成员国的债务问题。Syriza在民调中领先执政保守党的差距已扩大。
Syriza领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)建议，效仿1953年伦敦会议召开一次会议。西方国家当年在伦敦会议上，同意将西德债务削减50%。齐普拉斯在12月要求，也给希腊这样的“团结支持”。
当问到举行债务会议的构想时，IMF总裁拉加德在爱尔兰时报周一的一篇专访中称，“原则上，团结共进是欢迎的，但在此同时，债务就是债务，这是合约”。
“违约、重组、改变条款，会对签约者造成后果，也影响对签约者的信心，”她称。
该报称，对希腊的债务负担能否可持续，拉加德持保留看法；希腊债务相当于经济年产出的175%。
该报还援引拉加德的话称，欧洲法院佐审官对欧洲央行无限制购买主权债券给予广泛支持，将让央行可以从容选择。
“我们当然希望欧洲央行继续支持欧洲复苏。这是必要的。央行不能孤军奋斗，但央行该做的就得做，”她称。欧洲央行周四将召开政策会议。(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
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