投行高管称国际金主对希腊政策完全错误 把经济逼入死路

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透巴黎2月10日 - 为希腊政府就债务重组提供顾问服务的投行--Lazard驻巴黎的主管Matthieu Pigasse周二表示，国际金主强加给希腊撙节措施是完全错误的，已经把希腊经济逼入死胡同。
“我认为国际金主(国际货币基金组织、欧洲央行和欧盟执委会)执行的政策是错误的，已经把希腊逼入死路，可能还会把欧洲逼入死路，”Pigasse对France Inter电台表示。“是的，我认为国际金主彻底错了。”
Pigasse还重申，希腊债务重组不可避免，该国的总债务负担应减少大约1,000亿欧元(1,132.8亿美元)，债务与国内生产总值(GDP)之比才能恢复到“可以接受的”水平。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。