希腊政府考虑做出妥协 但排除提前举行选举的可能性

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透雅典6月8日 - 希腊政府发言人周一表示，该国政府将提交给贷款方的改革方案视作达成协议的基础，但也愿意为满足欧元区和国际货币基金组织(IMF)等债权人的需要而做出妥协。
“毫无疑问，我们的方案是出发点，”政府发言人塞克拉瑞迪斯在记者会上表示。“希腊代表团的使命是探索能满足双方的解决方案的可能性。”
他还表示，本届政府将履行完四年任期，不打算进行选举，而且政府在救助计划6月底到期后，不会寻求展期。
他表示，希腊政府正在寻求与债权人达成协议，补充称政府此前已警告称，政府寻求达成协议，从而可避免上周推迟偿还国际货币基金组织(IMF)款项的举措发生。(完)
(编译 李春喜/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋)
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