希腊最新提案向债权人作出让步 引发国内愤怒反弹

路透雅典6月23日 - 多名希腊议员周二对政府在债务谈判中提出的让步表示出愤怒，希腊议会副议长警告称，给债权人的提案将很难在议会获得通过，这给之前的乐观预期泼了一盆冷水，市场原本预计一项能使希腊摆脱危机的协议可能很快会达成。

欧洲领导人周一对希腊政府提出的新预算提案表示欢迎，将其视为达成协议以解冻救助资金并避免违约的基础。若出现违约，可能导致希腊退出欧元区。

股市也对提案表示欢迎，欧洲股市延续上日的大幅反弹势头，周二升至三周高点，因对希腊更接近达成协议的预期不断升温。

“我认为我们看到的这个方案...很难在议会通过，”希腊议会副议长米特罗普洛斯(Alexis Mitropoulos)在Mega TV的一个早间新闻节目中表示。

如果议会不支持最新的方案，总理齐普拉斯可能被迫提前举行选举或公投，这将使不确定性进一步延长。新方案包括提高税率、修改福利政策及限制提早退休的措施。

银行业消息人士对路透表示，欧洲央行周二提高对希腊银行业的紧急流动性援助上限，这已是该行两天之内第二次上调。

“总理首先必须告诉人民，为什么谈判失败，最终出现这样的结果，”米特罗普洛斯说。“我认为(这些措施)不符合左派的原则。...他们不能接受。”

但由于希腊濒临破产边缘，外界无法知晓议员们在总理达成协议时是否会支持。

希腊政府发言人塞克拉瑞迪斯对Mega TV电视台表示，“如果(政府)没有议会的多数席位，就不可能继续执政。”(完)

(编译 汪红英/李春喜 审校 蔡美珍/杜明霞)

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