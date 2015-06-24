债务谈判还有“两三个”议题尚未解决--希腊经济部长

路透雅典6月24日 - 希腊经济部长史塔沙基斯周三表示，对于希腊为了打破谈判僵局而提出的一系列提议，该国与国际债权人还有“两三个”议题尚未解决。

“还有两三个非常具体的问题，正如你所了解的那样，这是最后一部分，双方已同意了五项措施中的三个，”他向希腊Mega电视台称。

他表示，这些问题包括长期债务减免和希腊的岛屿免征加值税(VAT)。后者对支持希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)联合政府的右翼独立希腊人党来说极其敏感。

不过，他表示自己相信，周四的欧盟峰会将可达成协议，并且相信协议将得到左翼激进联盟党(Syriza)的支持，尽管该党的部分人士表示反对。

“我认为这项均衡的协议，对左翼激进联盟党、以及希腊社会而言，都是合情合理的。”(完)

(编译 许娜；审校 高琦/李婷仪)

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