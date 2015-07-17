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国际财经 | 2015年 7月 17日 星期五 14:59 BJT

法国财长萨潘重申希腊需要债务减免

路透巴黎7月17日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周五重申，法国认为希腊需要债务减免，以使经济重新企稳。

萨帕在欧洲第一电台(Europe 1)表示，债务减免措施可包括延长贷款期限、延长偿债宽限期，或降低利率。

他排除了希腊贷款减记的可能。萨帕称，法国作为一个债权国，也想保证能收回自己的钱。(完)

(编译 王颖；审校 白云)

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