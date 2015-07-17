法国财长萨潘重申希腊需要债务减免

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎7月17日 - 法国财长萨潘(Michel Sapin)周五重申，法国认为希腊需要债务减免，以使经济重新企稳。
萨帕在欧洲第一电台(Europe 1)表示，债务减免措施可包括延长贷款期限、延长偿债宽限期，或降低利率。
他排除了希腊贷款减记的可能。萨帕称，法国作为一个债权国，也想保证能收回自己的钱。(完)
(编译 王颖；审校 白云)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。