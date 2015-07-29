综述：希腊债权谈判大打心理战 凸显双方缺乏互信

图中为雅典一家一元店中的希腊国旗和欧元硬币标识。 REUTERS/Yiannis Kourtoglou

路透雅典/布鲁塞尔7月28日 - 希腊及其债权人的心理战硝烟弥漫，周二彼此矛盾的声明及否认在雅典和布鲁塞尔之间你来我往，彰显出本周开始的围绕860亿欧元救助案的新一轮谈判中，双方互不信任的程度之深。

在各种声明及反驳面前，希腊左翼政府与债权人代表机构间紧张关系有新改善的希望恐怕要落空。

分歧包括救助谈判的步伐和实施，希腊是否需要在达成协议前颁布更多法律，希腊证券交易所恢复交易，以及希腊前财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)的行为等。瓦鲁法基斯继续在其博客中对债权人严厉指责。

双方甚至连谈判开始的时间都达不成一致意见。

希腊财政部官员称，欧盟执委会和国际货币基金组织(IMF)代表团的首脑或将在周三抵达，讨论第三轮纾困计划以便让希腊留在欧元区。他表示，技术协商将在周五前完成，如有特殊情况周末会进行“后续”讨论。

“各方旨在尽早达成协议，”该官员说。

欧盟执委会官员称，欧洲代表团首脑周一已经到达，并已开始商讨。不过他们表明，债权人不会在详细改革承诺成文之前，匆忙达成协议。

欧盟执委会发言人Mina Andreeva称，完成谅解备忘录没有“固定最后期限”，如果各方都能坚守7月13日欧元区峰会上达成的承诺，那么“有可能在8月的后半月达成协议”。

欧盟官员称，谈判原计划上周五开始，但因安全和后勤问题推迟。

笼罩着谈判的阴影还有总理齐普拉斯所属左翼激进联盟党(Syriza)内部日益扩大的分歧，该党制定政策的中央委员会将在周四举行会议，以决定是在9月举行紧急会议整顿党内问题，还是就未来的方向举行公投。

Syriza政治委员会11名官员中，有三名极左派成员周二会晤要求政府中止与欧盟/IMF债权人的谈判，恢复反对纾困的根本路线。这凸显出该党的分歧日益加大。

Syriza党内极左翼Left Platform的领导人拉法赞尼斯(也是前希腊能源部长)升高了对支持纾困阵营攻击的力度，称他们试图把纾困之外的所有替代方案都“罪名化”。

一天前，拉法赞尼斯在一次挑衅般的公开演讲中承诺，本月公投中投否决票的人都不会被遗忘。

**还需要更多改革措施**

在谈判方面，希腊官员表示，认为希腊需要进一步通过改革立法才能推进纾困协议的说法，都不符合欧元区峰会声明或随后双方交流的看法。

不过，欧元区官员明确表示，希腊必须实施措施控制提早退休，并防堵农户的税负漏洞，才能获得新的救助款。希腊在8月20日之前还需要更多资金，因为届时需要偿还欧洲央行的35亿欧元欠款。

齐普拉斯的左翼激进Syriza党1月赢得政权时，最初的目标是取消纾困，解除债权人要求的撙节措施，并将IMF排除在未来的谈判之外。

当关于进一步援助的谈判终于开始时，谈判地点转移至布鲁塞尔。齐普拉斯不断试图将谈判升级至政治层面，以避开规定改革义务的详细技术性文件。

此外，前希腊财政部长瓦鲁法基斯也对谈判有一定的影响。

瓦鲁法基斯提出了激进的措施，要求创立一套平行的支付系统，以规避银行歇业和实施资本管制，但遭到齐普拉斯的拒绝，此后他宣布辞职。

但他继续给总理制造麻烦，痛斥救助协议，并谴责债权人对待希腊就像殖民地。(完)

(编译 刘秀红/王丽鑫/李春喜 审校 王兴亚/张若琪/张涛)

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