希腊财长称与债权人的谈判有一些小问题待定

路透雅典8月11日 - 希腊财长察卡洛托斯周二表示，经过与债权人彻夜磋商之后，双方达成了新的救助协议以使希腊不致于破产；但仍有小的细节待定。

察卡洛托斯对记者表示，与债权人的谈判仍“有两、三个小问题”待定。他之前与欧洲各机构和国际货币基金组织(IMF)在雅典展开长达18个小时的谈判。

希腊需要多达860亿欧元的救助，以避免金融危机而且留在欧元区。8月20日之前至少需要30亿欧元以偿还欧洲央行一笔到期款项。

希腊财政部一位高级官员稍早称，双方就成立一家主权财富基金来处理私有化问题，以及如何解决银行业不良贷款问题达成一致。这两个问题一直是谈判的主要症结。

“最终，我们达成了协议，”该官员说。(完)

(编译 王颖/杜明霞；审校 张若琪/艾茂林)

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