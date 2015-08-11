希腊财长称与债权人的谈判有一些小问题待定

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透雅典8月11日 - 希腊财长察卡洛托斯周二表示，经过与债权人彻夜磋商之后，双方达成了新的救助协议以使希腊不致于破产；但仍有小的细节待定。
察卡洛托斯对记者表示，与债权人的谈判仍“有两、三个小问题”待定。他之前与欧洲各机构和国际货币基金组织(IMF)在雅典展开长达18个小时的谈判。
希腊需要多达860亿欧元的救助，以避免金融危机而且留在欧元区。8月20日之前至少需要30亿欧元以偿还欧洲央行一笔到期款项。
希腊财政部一位高级官员稍早称，双方就成立一家主权财富基金来处理私有化问题，以及如何解决银行业不良贷款问题达成一致。这两个问题一直是谈判的主要症结。
“最终，我们达成了协议，”该官员说。(完)
(编译 王颖/杜明霞；审校 张若琪/艾茂林)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。