希腊达成债券互换协议迫在眉睫--IIF

路透雅典1月12日电---参与希腊债券互换谈判的债券民间持有人周四警告,达成自愿互换协议的时间正在一天天的缩短.与此同时,有欧元区消息人士称雅典或迫使不情愿的投资者接受损失.

在拖拖拉拉了数月之後,围绕债券互换的谈判进入到了最後的阶段.希腊需要在此方面达成协议,以确保来自国际社会的援助并避免3月20日大量公债到期时陷入声名狼藉的破产境地.

在国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)会晤希腊总理和财长後,该组织称:"讨论了众多议题,不过一些关键问题仍未解决.明日会谈将继续在雅典进行,但留给达成协议的时间所剩无几."

IIF在一份声明中表示:"必须在未来几天得到所有官方支持,才能敲定自愿(民间部门参与)协议."

相比之下希腊官员则表现的更为乐观.

希腊财长韦尼泽洛斯说:"在这次两个小时的会晤後,我(对谈判)持谨慎的态度,但也很有信心."

希腊财政部的一位消息人士称,希腊可能会在下周末前达成协议,正式的提议可能会在2月初露面.

无论如何,都必须远早於3月20日就敲定协议,因为光是文案工作至少要花上六周.希腊3月20日有高达145亿欧元债券到期需赎回.

欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)也希望在它们就1,300亿欧元希腊金援计划完成磋商前就看到债券互换协议,其会议预计周二展开.

债券互换旨在2020年前,将希腊负债从相当於国内生产总值(GDP)的160%降至120%,并把该国逾3,500亿欧元债务负担抹消约1,000亿欧元.

银行业已同意"自愿"将希腊债券持仓减值50%,但进一步让步的要求则使谈判变得复杂,因若要进一步让步,部分投资人认为自愿参与计划的吸引力就较小.

**需进一步支撑?**

然而,由於可能让抗拒计划的债权人占到便宜,促使希腊考虑前所未见地对未偿债务采用集体行动条款(CAC).

三名资深欧元区消息人士周四指出,希腊可能动用这样的条款,强迫不愿签署债券互换计划的债权人签字.

动用该条款或许有其必要,因为消息人士说,曾买进希腊债券的对冲基金打算不加入债券交换协议.他们要麽宁可让希腊破产(那将触发他们曾买进的信用违约互换合约),要麽就是希望若其他有足够债权人签署计划,他们能因而获得全额的支付.

"集体行动条款是让抗拒者就范所必要的.否则欧元区峰会盼望的高参与率的目标就完全不切实际."其中一名消息人士称.

这类条款意味着,一定比例的投资者所接受的债务重组协议适用於所有投资者,从而让那些拒不参与互换的对冲基金占不到便宜.

最近的猜测焦点是,欧元区政府是否将被迫拿出更多资金来救助希腊.德国和其他北方欧元区国家的民众将非常反对这麽做.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德据称也警告欧洲,希腊的经济前景正趋於恶化,欧盟或将不得不提供更多资金拯救希腊,抑或希腊债券持有人被迫接受更大幅度的减计.

当被要求解释为什麽拉加德谈论希腊需要更多资金的可能性时,希腊副财长Filippos Sachinidis称,这可能取决於债券互换计划的参与程度.

"例如,假若参与度不是100%,则希腊需要从夥伴国方面获得更多支援,"Sachinidis向Skai电台表示.

Sachinidis回避了有关是否希腊将加入或启动集体行动条款的问题.(完)

--编译 王洋/张若琪/肖群英;审校 吴云凌/张涛

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