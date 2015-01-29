德国官员对希腊新总理的开局感到震惊

《汇市简讯》伦敦盘初：新西兰元下跌，此前新西兰央行令市场多头失望
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月28日（记者 Noah Barkin/Andreas Rinke） - 希腊新总理齐普拉斯上任后的第一件事是周一前往Kaisariani战争纪念馆，该馆纪念的是1944年被纳粹杀害的200名希腊抵抗战士。
此举引起了德国的注意。齐普拉斯几小时后决定会见俄罗斯驻希腊大使，这是他会见的首位外国官员，德国也注意到了这一点。
随后，曾将德国撙节政策比作“财政水刑”的极端学者Yanis Varoufakis被宣布出任希腊财政部长。此后不久，齐普拉斯又对欧盟威胁对俄罗斯采取新制裁的声明发出指责。
德国总理默克尔的助手们在周日举行的希腊选举前曾预测，左翼政党Syriza领导人齐普拉斯将险胜，并艰难地组建联合政府，如果他做到了，将迅速从对抗模式转为妥协模式。
但是，齐普拉斯获胜后迅速与右翼独立党达成执政联盟协议，上任后的头几天显示他无意后退，这让德国官员感到不安，一些官员承认感到吃惊。
“毫无疑问，我们对Syriza获胜的程度和齐普拉斯组建执政联盟的速度感到吃惊，”一名德国高级官员匿名表示。
另外一名德国官员指出，齐普拉斯选择的执政联盟伙伴和财政部长“不是好兆头”。第三名德国官员承认被齐普拉斯上任头几天的行为“惊”到了。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
* 日经指数涨0.38%，沪综指跌0.92%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.32%，美国原油涨0.46%，美国10年期公债收益率报2.398%
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