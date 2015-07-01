法国财长称如果可能 寻求在希腊周日公投前达成协议

路透巴黎7月1日 - 法国财长萨潘周三表示，法国仍然寻求在周日希腊公投前能够达成协议。数小时后，欧元区财长就将召开两天来的第二次电话会议，讨论希腊问题。

“我们的目标是在公投前达成协议，如果可能的是话。”萨潘对RTL电台表示。

“我们将坚持到最后一分钟，看看是否可能达成一份协议，从而为希腊回归稳定铺平道路，并安抚欧洲和全球市场。”

尚不清楚周三电话会议能取得多少成果。德国总理梅克尔已经拒绝在周日公投前进一步举行相关谈判。

萨潘称，达成协议之路难以想像的艰难复杂，欧盟中那些已经历过痛苦改革的较小国家现在对希腊采取最严苛的态度。

萨潘指出，希腊公投结果若是拒绝协议条款，恐将导致希腊退出欧元区，但他也补充称，“即便公投结果是拒绝，法国也将尽一切可能使（希腊）留在欧元区。”(完)

(编译 高琦 审校 戴素萍)

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