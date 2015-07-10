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国际财经 | 2015年 7月 10日 星期五 14:10 BJT

希腊议会将全力支持改革换现金谈判--执政党议会发言人

路透雅典7月10日 - 希腊执政的左翼激进联盟党(SYRIZA)议会发言人费利斯(Nikos Filis)周五告诉记者，希腊议会将授权政府与债权人进行改革换现金协议的谈判。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)呼吁周五在议会举行临时投票，寻求议会支持一系列“优先行动”，即政府将用以令债权人相信希腊愿达成救助协议意向的措施。

当被问及今天是否能达成协议时，费利斯告诉记者：“当然。”(完)

(编译 刘秀红；审校 艾茂林)

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