希腊议会将全力支持改革换现金谈判--执政党议会发言人

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透雅典7月10日 - 希腊执政的左翼激进联盟党(SYRIZA)议会发言人费利斯(Nikos Filis)周五告诉记者，希腊议会将授权政府与债权人进行改革换现金协议的谈判。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)呼吁周五在议会举行临时投票，寻求议会支持一系列“优先行动”，即政府将用以令债权人相信希腊愿达成救助协议意向的措施。
当被问及今天是否能达成协议时，费利斯告诉记者：“当然。”(完)
(编译 刘秀红；审校 艾茂林)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。