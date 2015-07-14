专访：若希腊获新援助 EBRD将“肯定”积极参与重振该国银行业

路透伦敦7月13日 - 欧洲复兴开发银行(EBRD)一高层主管周一称，若欧元区第三轮希腊纾困谈判能继续下去，该行可能会在重振希腊银行业方面发挥一些作用。

EBRD国家策略和政策代理主管Peter Sanfey告诉路透，希腊看来能够留在欧元区，让人松了口气，希望这可以为EBRD在希腊的首批项目扫清道路。

“我们非常希望提供支持。”Sanfey说。“我们将尝试参与到需要我们而我们也能够提供价值的地方。”

做为希腊援助协议的一部分，该国价值500亿欧元的国家资产--包括一些资本重组后的银行--将交付一个信托基金，希腊政府无法染指，而这些资产未来出售所得，将直接用于偿债。

Sanfey指出，物流、农业和观光等都是EBRD可能投资的领域，但许多欧元区观察人士认为，其最感兴趣的还是参与支持希腊银行业。

“我们肯定会(在银行业方面)起到某种作用。”Sanfey并表示，EBRD目前仍在等待和观望。“我们也持有塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)股份，所以当然知道我们在做什么。”(完)

(编译 张若琪 审校 郑茵)

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