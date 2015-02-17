西班牙经济部长称对希腊债务问题有一系列“红线”限制

力拓拟出售两座焦煤矿场 买家热烈竞购局面可期--消息
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。
路透布鲁塞尔2月17日 - 西班牙经济部长德金多斯周二表示，希腊政府必须明确说明他们想怎样做来打破债务僵局，但其他国家对达成协议已经设定了一系列红线，包括全额偿付债务等条件。
德金多斯称，希腊政府与债权人机构的立场存在相当的差距。
“希腊政府必须做的就是说明他们想怎样做以及他们准备好要怎样做，针对此问题有一系列的红线...债务必须全额偿付。”他在抵达欧盟财长会议时对记者表示。
“现在要看希腊政府的了...以合理逻辑而言，我们将尽力避免失败。在规则框架内，西班牙持建设性的态度。”德金多斯说道，他不认为希腊面临最后通牒。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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