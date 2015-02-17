卢森堡财长称希腊和欧盟必须互有妥协 才能打破僵局

路透布鲁塞尔2月17日 - 卢森堡财长Pierre Gramegna周二表示，希腊和欧元区盟国必须互有妥协，以打破关于希腊债务危机谈判的僵局。

“我们不能仍陷于僵局，因此每个人都需要动一动，降低需求，那样我们才能找到折衷方案，”Gramegna在欧盟财长会议前表示。

“计划具有灵活性，我们必须利用这一点。希腊人若反对该计划并且不希望接受该框架，那将很困难，”他补充说。(完)