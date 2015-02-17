卢森堡财长称希腊和欧盟必须互有妥协 才能打破僵局

力拓拟出售两座焦煤矿场 买家热烈竞购局面可期--消息
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。
路透布鲁塞尔2月17日 - 卢森堡财长Pierre Gramegna周二表示，希腊和欧元区盟国必须互有妥协，以打破关于希腊债务危机谈判的僵局。
“我们不能仍陷于僵局，因此每个人都需要动一动，降低需求，那样我们才能找到折衷方案，”Gramegna在欧盟财长会议前表示。
“计划具有灵活性，我们必须利用这一点。希腊人若反对该计划并且不希望接受该框架，那将很困难，”他补充说。(完)
(编译 杜明霞；审校 张若琪)
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路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。
路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。