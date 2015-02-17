欧元区未来几天将与希腊一起努力来打破僵局--欧元集团主席

日本财务大臣麻生太郎称日圆是稳定的货币

路透横滨5月5日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，日圆是一种“稳定”的货币，能帮助促进亚洲金融稳定。 麻生指的是日本今日稍早提议与东南亚国家推出双边外汇互换机制，以便在出现金融压力的时候日本可以向这些国家提供日圆资金。 他还对记者称，全球社会应当致力于维护自由贸易。 麻生太郎是在同中国、韩国和东盟国家官员的会议上发表此番言论的。(完) (编译 张荻/侯雪苹；审校 张涛/于春红)