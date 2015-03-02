欧元集团主席称若希腊立刻改革 则可能3月获得援助款

路透3月2日 - 荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，如果希腊政策开始实施必要的改革，那么国际债权人可能最早在本月就会发放救援计划剩余72亿欧元资金中的一部分。

“我要传递给希腊的信息是：尽力启动改革计划，甚至在整个重新谈判完成以前就展开，”迪塞尔布洛姆在接受金融时报采访时说道。

“有些举措是可以马上就着手施行的。如果你们那样做了，那么在3月份就有可能得到第一笔拨付款项。但前提是必须要有所行动，而不是只有打算，”采访援引迪塞尔布洛姆的话称。

“如果大家花费两个月的时间谈判，此间却无任何举措实施，那么到4月底时将面临大麻烦，”迪塞尔布洛姆说道。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在周日敦促希腊新政府利用四个月的窗口期来实施改革计划，如果希腊确实想敲定未来援助的话。朔伊布勒还称，他没有得到希腊将在这段时期内进行改革的保证。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。