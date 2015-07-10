（更正）综述：希腊提交改革新方案 急需资金防破产

图中为希腊国旗与欧盟标识旗。 REUTERS/Christian Hartmann

(更正：正文第二段“帮助偿还2018年到期的债务”有误，应为“帮助其偿还债务直至2018年”。调整标题及第一段措辞。)

路透雅典/法兰克福7月10日 - 希腊政府周四向欧元区债权人提交一份改革方案，急于获得新资金以免于破产，并且拟于周五在议会举行投票以获准立即行动。

在最新提议中，希腊寻求535亿欧元资金以帮助其偿还债务直至2018年，对基本盈余目标进行评估，并“重新安排”该国的长期债务期限。

相应地，希腊答应取消给岛屿的增值税减免，并提高船运公司的税率。海岛是希腊旅游业的摇钱树。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆证实已收到相关文件，并通过发言人表示，在欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的专家完成评估之前，他不会发表任何评论。这些措施宣布后，美国股指期货在亚洲早盘交易中跳涨1%。

希腊政府将于周五要求议会，批准政府与债权人协商获得新资金援助之前须实施的“先行措施”清单，这是说服疑虑重重的债权人相信希腊诚意的关键一步。

希腊总理齐普拉斯一整天都在与内阁起草增税、退休金改革和经济自由化措施的最终方案，这关系到希腊能否继续留在欧元区。

如果欧元区领导人在周日的峰会上同意在这些提议的基础上，可以开始三年期贷款协商、并提供过桥贷款以维持希腊正常运作，那么希腊下周就需要投票使其成为法律。

齐普拉斯联合政府内的小党派领袖没有在改革提议书上签字，这可能预示着未来不会一切顺利。此外希腊政府极左派别领袖、能源部长Panagiotis Lafazanis也没有签字。

最新提议还包括削减国防支出、国有资产私有化的明确时间表、提高旅馆餐饮业增值税、削减贫困退休人员的补贴等。

之前的救助协商破裂后，希腊银行业者自6月29日以来一直停业，并实施资本管制，限制提现额度。紧接着希腊在6月30日对IMF贷款违约，如今还须在7月20日向欧洲央行赎回34.9亿欧元债券，如果没有救助将无法做到。

自2010年以来，希腊通过两次救助已从欧元区和IMF共计获得2,400亿欧元，但该国经济已萎缩25%，失业率超过25%，每两个年轻人就有一个没有工作。

与此同时，德国作为希腊最大的债权国，也做出一点儿让步，承认希腊需要重组部分债务，这是实现中期公共财政可持续所必需的。

上述表述出自立场强硬的德国财长朔伊布勒之口，他讲这番话时距离希腊提交改革计划的最终期限只剩几个小时。

朔伊布勒在法兰克福的一次会议上称：“不减计就无法实现债务可持续，我觉得IMF说得对”。他从不掩饰对希腊是否适合留在欧元区的质疑。

不过他也称：“减计不能进行，因为这会损害欧盟体系。”

他对这个难题没有给出答案，这暗示希腊债务问题可能无法在欧元区内得到解决。

但他确实表示，通过延长债务期限、降低利率以及延长暂停偿债的时间，让希腊债务“改头换面”的空间有限。

**债务减免**

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)也与国际社会越来越多的人一道，呼吁给予希腊某种形式的债务减免，作为新债务协议的措施之一。图斯克将在周日主持有关希腊问题的欧元区紧急峰会。

他说，希腊提出切合实际的提议后，债权人也必须拿出同样切合实际的债务可持续提议。

“如果不这样，我们就会继续身陷过去五个月的那种毫无意义的扯皮当中，”他说。

如果周日未能达成债务协议，其中包括向希腊政府拨付资金以应付未来几周的偿债需求的内容，那么希腊银行业下周就可能破产。

欧盟官员指出，若达不成协议，欧盟全体28个成员国的领导人都将参与讨论如何控制希腊破产带来的损害，包括提供人道主义援助、可能实施边境管控、以及缓解希腊破产对邻国冲击的举措。

对于救助希腊的可能性，欧洲央行总裁德拉吉异乎寻常地表示高度怀疑，凸显出未来几日的局势发展远未确定。

意大利Il Sole 24 Ore日报援引德拉吉的话报导称，他并不确定希腊问题一定能够找到解决办法，他也不相信俄罗斯会前来援救希腊政府。欧洲央行因为继续向希腊银行业者提供资金，已经引起来德国日益强烈的不满。

根据各方达成一致的时间表，三家债权人机构最晚周五晚上将提出各自的初步评估。如果评估意见总体为正面，欧元集团财长将在周六决定是否建议同希腊政府举行磋商，讨论由欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)纾困基金提供有条件贷款。如果得到占ESM资金80%的出资国同意，那么即便有一两个小成员国投反对票，纾困决定也能得以通过。(完)

(编译 于春红/徐文焰/李爽；审校 郑茵/孙茉莉/许娜/王丽鑫)

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