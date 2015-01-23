欧元集团主席告诫希腊不应放弃节支政策--明镜周刊

路透柏林1月23日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)网络版周五引述欧元集团主席迪塞尔布洛姆的话称，如果希腊想留在欧元区，就必须接受欧元区的相关规定。

希腊左翼激进联盟党(Syriza)表示，希望能够留在欧元区，但也誓言将结束该国根据国际救助计划而实施的节支政策。左翼激进联盟党在周日希腊大选前的民调中保持领先。

迪塞尔布洛姆在接受该刊物的访问时指出，希腊所有政治领袖都表示希望留在欧元区。

“如果你这么说了，就表示你必须接受相关规定和协议，”他说。“那也意味着：任何需要接受帮助以支持经济和公共开支的国家，必须遵守这些条件。”

迪塞尔布洛姆补充道，若一个国家“只要求得到贷款，却不接受任何条件，”这种作法是行不通的。(完)

(编译 徐文焰；审校 高琦)

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