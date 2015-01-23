欧元集团主席告诫希腊不应放弃节支政策--明镜周刊

独家：IEA将检讨全球石油需求展望 因应中国与印度汽车新政策
路透新加坡5月12日 - 国际能源署(IEA)将检讨其电动车(EV)使用及石油需求预估，因印度与中国近来皆提出有利于使用汽油以外替代能源的电动汽车与车辆的新政策。
路透柏林1月23日 - 德国《明镜》周刊(Der Spiegel)网络版周五引述欧元集团主席迪塞尔布洛姆的话称，如果希腊想留在欧元区，就必须接受欧元区的相关规定。
希腊左翼激进联盟党(Syriza)表示，希望能够留在欧元区，但也誓言将结束该国根据国际救助计划而实施的节支政策。左翼激进联盟党在周日希腊大选前的民调中保持领先。
迪塞尔布洛姆在接受该刊物的访问时指出，希腊所有政治领袖都表示希望留在欧元区。
“如果你这么说了，就表示你必须接受相关规定和协议，”他说。“那也意味着：任何需要接受帮助以支持经济和公共开支的国家，必须遵守这些条件。”
迪塞尔布洛姆补充道，若一个国家“只要求得到贷款，却不接受任何条件，”这种作法是行不通的。(完)
(编译 徐文焰；审校 高琦)
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