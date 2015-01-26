IMF总裁拉加德称希腊不能要求获得特别待遇

路透巴黎1月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一在一篇报纸专访中表示，希腊必须遵守欧元区规定，不能在反撙节政党Syriza胜选之后要求特别待遇。

“欧元区内部规定必须遵守，”拉加德向法国世界报表示。“我们不能为这个那个国家作出特例。”

“这不是关于撙节措施的问题，这些是仍待完成的深度改革，”她称。(完)