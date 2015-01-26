IMF总裁拉加德称希腊不能要求获得特别待遇

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透巴黎1月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一在一篇报纸专访中表示，希腊必须遵守欧元区规定，不能在反撙节政党Syriza胜选之后要求特别待遇。
“欧元区内部规定必须遵守，”拉加德向法国世界报表示。“我们不能为这个那个国家作出特例。”
拉加德并称，希腊仍需要完成税收等重大改革。
“这不是关于撙节措施的问题，这些是仍待完成的深度改革，”她称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。