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国际财经 | 2015年 1月 26日 星期一 18:46 BJT

IMF总裁拉加德称希腊不能要求获得特别待遇

路透巴黎1月26日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一在一篇报纸专访中表示，希腊必须遵守欧元区规定，不能在反撙节政党Syriza胜选之后要求特别待遇。

“欧元区内部规定必须遵守，”拉加德向法国世界报表示。“我们不能为这个那个国家作出特例。”

拉加德并称，希腊仍需要完成税收等重大改革。

“这不是关于撙节措施的问题，这些是仍待完成的深度改革，”她称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王丽鑫)

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