奥地利财长称目前不预期希腊会脱离欧元区

路透柏林2月17日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling周二向德国电台表示，目前他不预期希腊会退出欧元区。希腊与欧元区财长周一的谈判破裂。

当问到希腊是否可能在月底时破产，并退出欧元区，Schelling表示，“我目前排除这种情况的可能。”

“‘希腊脱欧’对任何人都没好处--无论是欧元集团或是希腊，”他向Deutschlandfunk表示。

他指出，希腊的欧洲盟国正在设法找出协议。“但要找出对策，也代表希腊政府必须调整立场...时间很紧迫。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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