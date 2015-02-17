奥地利财长称目前不预期希腊会脱离欧元区

力拓拟出售两座焦煤矿场 买家热烈竞购局面可期--消息
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。
路透柏林2月17日 - 奥地利财长Hans Joerg Schelling周二向德国电台表示，目前他不预期希腊会退出欧元区。希腊与欧元区财长周一的谈判破裂。
当问到希腊是否可能在月底时破产，并退出欧元区，Schelling表示，“我目前排除这种情况的可能。”
“‘希腊脱欧’对任何人都没好处--无论是欧元集团或是希腊，”他向Deutschlandfunk表示。
他指出，希腊的欧洲盟国正在设法找出协议。“但要找出对策，也代表希腊政府必须调整立场...时间很紧迫。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。
路透横滨5月5日 - CNBC周五报导称，日本央行总裁黑田东彦表示，在大规模货币刺激政策和财政政策的扶助下，通胀将“显著”加速。