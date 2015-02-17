希腊退出欧元区风险增大 但仍有可能达成妥协

图中为欧盟标识旗和希腊国旗。 REUTERS/Alkis Konstantinidis

路透雅典2月17日 - 希腊媒体和投资银行周二表示，希腊被迫退出欧元区的风险加大，但该国与欧洲伙伴之间达成妥协行协议仍是有可能的。

他们表示，目前所有的目光都集中在欧洲央行身上。欧洲央行将在周三决定，是否向希腊银行业者提供紧急流动性救助(ELA)，以在危机仍在发展之际保持它们的流动性。

希腊日报Eleftheros Typos的标题写道：“欧盟发出最后通牒，还有96小时，要么达成协议，要么发生悲剧。”

这指的是荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆给希腊设定的本周末这个最后期限。在这个最后期限之前，希腊可以要求对救助计划进行延期，否则将耗尽援助。

希腊与欧元区财长就该国债务危机进行的谈判周一破裂，雅典当局拒绝了一项要求延长国际纾困六个月的提议，认为此提议“无法接受”。

巴克莱表示，这令希腊退出欧元区的风险增加，并且也有可能希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的左翼政府将不得不举行公投，以决定希腊到底是接受附带严格条件的援助协议，还是干脆退出欧元区。

Daiwa Capital Markets的分析师Chris Scicluna认为，谈判破裂意味着在月末以前无法达成协议的风险大增，届时希腊享有的当前这笔救助款将终止，有可能带来“无序的结果”。

“但并非毫无希望，我们认为目前还不需要恐慌。”他在研究报告中说道。

在希腊债务谈判宣布破裂后，美国股指期货ESc1和亚洲许多股市都走低。欧元兑美元回撤，德国公债收益率周二逼近纪录低点，因投资者要在高评级的资产中寻找避险。

希腊四大银行之一的首席执行官周一晚些时候表示，他预计这样的僵局结果将导致存款外流速度加快。

希腊每日流出约5亿欧元，这已经促使欧洲央行在上周决定增加紧急贷款援助，举措将实施到周三。

“如果希腊当局本周不接受欧元集团的提议，ELA则有可能关闭，”巴克莱称。

“那样或许会导致希腊有必要实施资本管控以避免资金逃离，希腊银行业者可能不得不对取现加以限制。”

**互相指责**

希腊报纸将周一谈判破裂完全归咎于欧元集团，称希腊早就拒绝的提议“死而复生”。

齐普拉斯领导的政府曾表示，因为纾困附带的撙节条件，希腊将不接受任何要求其签约延长欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困方案的提议。

希腊媒体还大肆宣扬该国财长瓦鲁法基斯原本准备签署欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西提出的另一项计划，但欧盟官员称不存在此类计划。

“屈从于(德国财长)朔伊布勒，而绕开雅典准备签署的莫斯可维西的方案，欧元集团胁迫希腊延长(纾困)，”日报Efimerida Ton Syntakton写道。(完)

(编译 王洋/高琦/王兴亚；审校 李春喜/蔡美珍)

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