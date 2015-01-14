希腊退欧可能性不大 累及伙伴国的风险也低于2012年--穆迪

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透雅典1月14日 - 评级机构穆迪周三称，与欧元区危机最严重时期相比，希腊退出欧元区的可能性依然不大，这股趋势扩散至其他国家的风险比2012年要低。
现在离希腊大选只有不到两周时间。民意调查显示，左翼激进联盟党(Syriza)持续领先。该党希望重新协商国际援助条款，并要求欧洲减记很大金额的希腊债务。
“希腊退欧的可能性依然比2012年危机最严重时期要低，依然不大可能，”穆迪表示，但补充指出，希腊政局动荡提高了出现这一情景的机率。
“这一风险的上升，有可能对其他欧元区成员国产生负面信贷冲击，尽管扩散风险比危机顶峰期明显要低。”(完)
(编译 白云; 审校 艾茂林)
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路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透阿姆斯特丹5月8日 - 荷兰涂料生产商阿克苏诺贝尔周一拒绝了规模较大的美国竞争对手PPG工业的第三次收购提议，此次报价为269亿欧元(295.1亿美元)。阿克苏称该收购提议低估了公司价值，并面临反垄断风险，也没有解决“文化差异”等其他问题。
路透法兰克福5月5日 - 自去年英国公投决定脱离欧盟以来，一直在向美国银行业者推销法兰克福的Hubertus Vaeth向路透称，美国最大的五家投行将在两年内把伦敦的数以百计的重要工作岗位迁往法兰克福，而这可能会提振德国在全球金融业中的地位。