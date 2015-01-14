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国际财经 | 2015年 1月 14日 星期三 15:45 BJT

希腊退欧可能性不大 累及伙伴国的风险也低于2012年--穆迪

路透雅典1月14日 - 评级机构穆迪周三称，与欧元区危机最严重时期相比，希腊退出欧元区的可能性依然不大，这股趋势扩散至其他国家的风险比2012年要低。

现在离希腊大选只有不到两周时间。民意调查显示，左翼激进联盟党(Syriza)持续领先。该党希望重新协商国际援助条款，并要求欧洲减记很大金额的希腊债务。

“希腊退欧的可能性依然比2012年危机最严重时期要低，依然不大可能，”穆迪表示，但补充指出，希腊政局动荡提高了出现这一情景的机率。

“这一风险的上升，有可能对其他欧元区成员国产生负面信贷冲击，尽管扩散风险比危机顶峰期明显要低。”(完)

(编译 白云; 审校 艾茂林)

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