希腊公投结果若是否决提议 可能导致其退出欧元区--法国财长

路透巴黎7月2日 - 法国财政部长萨潘（Michel Sapin）周四称，希腊周日举行的公投如果否决改革换现金提议，可能导致希腊退出欧元区；如果结果是支持，欧元区将立即就协议恢复协商工作。

萨潘表示，法国曾积极推动外交努力，以在希腊公投前达成最后时刻协议，但希腊总理齐普拉斯周三下午宣布将继续推进公投后，随后法国放弃外交努力。

“直到昨天，法国仍在努力，因为我们相信有可能达成协议，”他在接受iTELE采访时说道。但“你没法和一个对你说‘不’的人达成协议”。

他指出，欧元区国家财长们在齐普拉斯发布评论后举行的电话会议上都同意上述态度。

“希腊人民可能选择投否决票，我不是特别清楚否决什么，但可能还是否决票，”萨潘说道。

“如果情况是那样，我们将进入未知的领域，对希腊来说首先是经济将进入下降螺旋。那可能导致希腊退出欧元区，尽管不是自动导致这种局面，我认为这对希腊来说不是件好事。”

他还表示，法国希望希腊留在欧元区。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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