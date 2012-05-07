希腊和法国选民反对德国倡导的财政节支

* 希腊支持援助计划的党派在选举中大败,边缘党派得势

* 奥朗德击败默克尔的盟友萨科齐当选法国总统,但处境艰难

* 德国面临的压力上升,但不大可能调整节支计划

* 希腊退出欧元区的长期风险升高

路透柏林5月6日电---尽管节支换援助的政策使希腊免于破产和退出欧元区,但却在周日遭到希腊选民否定,给欧洲脆弱的政治共识带来沉重一击.两年多来,欧元区正是靠这种政治共识在危机中维系着完整.

希腊投票结果,加上法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)击败现任总统萨科齐赢得大选,将增大欧洲金主德国以更重经济成长的方式来应对欧债危机的压力.

但即便如此,德国总理默克尔是否会在这一方向上采取实质性措施,还很不明朗.默克尔坚持让疲弱的南欧成员国实施严厉的减赤措施,这一观点在德国深入人心.

"这表明欧洲的政治局势正在失控,政界人士与选民之间的分歧正在扩大,正如你在希腊和法国看到的一样,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)首席分析师Steen Jakobsen指出.

"显然,欧洲各地的选民已开始发出这样的信息:'我们没有准备好迎接改革',这令人担忧."

更为紧迫的是,希腊赞成纾困的两大政党--保守阵营的新民主党(New Democracy)和泛希腊社会运动党(PASOK)--难以确保获得议会多数席位,令人们质疑希腊长期内能否留在欧元区,并且可能诱发新的冲击波蔓延至其他成员国.

希腊选举结果让奥朗德从第一天起就身陷两难困境.奥朗德是初登国际舞台的新秀,之前从未担任过部长级别职位,也没与德国总理默克尔会面过.

投资者对希腊未来的担心以及法国社会党17年来首次入主爱丽舍宫,或将从周一开始就在欧洲金融市场引发振荡,推动整个地区再度走向危机模式.

奥朗德必须迅速组建新政府,并向外界证明,一直与德国并肩带领欧洲因应危机的法国能够快速做出必要决策,以维持已有13年历史的欧元区不致解体.

"他的回旋余地将十分有限,"巴黎CMC Markets的负责人Fabrice Couste说.

**西班牙是关键**

欧洲在未来几天内面临的最关键问题或许是,受到法国与希腊选举惊吓的市场是否会重新开始攻击西班牙这样的欧元区大国.西班牙已推进深度预算削减和经济改革措施,不顾一切地想重新赢得投资者的信心.

西班牙和意大利都被认为"太大而不能倒",如果他们要求获得希腊、爱尔兰和葡萄牙那样的救助,将是对欧洲救助资源的严重考验.

"由於西班牙经济规模庞大,因此从很多方面来说,西班牙的问题都比希腊要更严重."智库欧洲改革中心的主任Charles Grant指出.

由於担心危机扩散,欧洲领导人今年稍早达成一致,将保护脆弱国家的金融"防火墙"规模提高至7,000亿欧元.国际货币基金组织(IMF)上个月也说服成员国,为新的危机应对基金额外出资4,300亿欧元.

欧洲央行(ECB)则更进一步,已向易受冲击的银行业者挹注大量流动资金.此举在今年最初几个月平复了市场,但此後有关西班牙糟糕经济状况的担忧再度浮现.

希腊与西班牙的节支举措导致失业率接近25%,而且经济活动严重萎缩.另外两国还大幅削减养老金、裁减公共部门人员并增税.

希腊看来至少将面临几周的政局不确定性.若该国想要收到最新一批救助款,下个月国会必须批准2013-2014年110亿欧元的新减支计划.

"大选前,我们原先预期希腊救助资金中断、造成希腊被迫在今年稍晚退出欧元区的可能性达40%,"Berenberg Bank首席经济分析师Holger Schmieding称."出口民调显示此一可能性显然没有下降."

欧洲领导人去年11月在G20峰会上暗示,若希腊民众拒绝支持救援条款,他们将准备允许希腊退出欧元区.

不过成员国退出对於欧元区将是一场尴尬的倒退,而且由於没有成员国退出的法律机制,面临的阻碍也很大.希腊退出也将开启危险的先例,市场可能很快押注另一国家退出.

这意味着希腊不大可能很快退出,即便愤怒的选民看来拒绝使该国获得救援的政策.

"我想长期来讲很难预测希腊怎样能留在欧元区.只有这个国家没有看到解决方法起作用,"CER的Grant称."不过即便希腊希望离开,也需要很长时间."(完)

--编译/审校 肖群英/王兴亚/徐文焰/王丽鑫/程琳/张明钧

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