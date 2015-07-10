焦点：希腊债务危机恶化 6月宏观对冲基金复苏遭遇重创

路透波士顿/伦敦7月9日 - 对汇率、利率和大宗商品进行大量押注的对冲基金6月遭遇重创，因希腊债务危机恶化，中国经济成长忧虑及美国升息的不确定性令市场动荡不安。

这些损失标志着全球宏观和趋势追踪交易策略的命运又发生了扭转，此前历经数年低迷表现后，这些基金的回报似乎终于开始反弹。截至今年5月底，这些基金增长了约3%，为六年来最好的年度开端。

许多基金仍在统计月度数据，并将在未来几天向投资者公布，业界追踪机构Eurekahedge公布的初步数据显示，6月这些基金平均下跌约2%。

6月主要市场下跌，因希腊与国际债权人的债务谈判陷入僵局，令人担心希腊可能无序退出欧元区，并影响到市场。

此外，全球经济增长平添新的忧虑，包括中国的经济前景。而美国加息之路也再现不确定性。

过去一个月，富时100指数.FTSE累计下挫6.6%，布兰特原油LCOc1下滑5.5%，美元指数跌1.5%。

基金4月先是备受美元下滑所累，随后6月底又深受希腊情势不确定性的伤害，由此带来的损失恐导致今年第二季的表现令人失望。

是次逆袭亦引发市场进一步下滑的风险，这些管理着数以千亿计美元的宏观对冲基金要解除手中押注。

“总体来看，由于其策略以追踪趋势为主，因此宏观基金的部位调整是一个很好的市场领先指标。”基金公司Skenderbeg Alternative Investments的投资总监Bruno Schneller说道。

“我们有些担心，宏观基金进一步降低风险的操作将对市场产生负面影响。”

在希腊以外，尤其令人担心的是中国内地股市的大起大落，中国政府打击恐慌性抛盘，令投资者普遍感到担忧。

回报率数据对养老基金、及部分富裕的散户来说是个坏消息。在债券、股票和现金存款的回报率下降的情况下，这些散户近几月稳步增持此类基金，使得该行业规模升至逾3万亿(兆)美元。

投资者表示，总部位于英国的全球宏观基金Quality Capital Management 6月亏损7.9%，Field Street Capital亏损3%。根据路透看到的投资者信函，同期Brevan Howard旗下的主要宏观基金亏损约1%。

Eurekahedge数据显示，管理期货基金的亏损更甚，6月平均跌逾3%。所谓“管理期货”基金与全球宏观基金的押注类似，它们通常追踪全球经济趋势，使用数学模型评估风险并在金融市场反映。

据路透看到的业绩数据，规模达到60亿美元的Lynx Programme基金6月跌6%，Tulip Trend Fund损失近15%。

就全球宏观基金来说，4月前的数月趋势较为正面，许多基金录得年度获利。

比如，Eaglevale基金截至5月底录得纪录最高年增幅，主要因为押对了美元走向。该基金由高盛三位前雇员共同经营，其中包括美国前总统克林顿的女婿Marc Mezvinsky。

截至5月底，该机构的主要基金获利5.7%，而2014年为亏损3.6%，2012年和2013年分别为亏损2%和获利2%。(完)

(编译 于春红/孙茉莉; 审校 张荻/张涛/许娜/李爽)

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