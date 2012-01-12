希腊换债谈判难达目标 政府或需增加出资--消息人士

路透法兰克福1月11日电---欧洲银行业高层人士周三表示,有关民间债权人为希腊第二轮援助计划提供部分资金的谈判进展不顺利,因此欧元区各国政府增加对该计划出资的可能性增大.

"政府正在考虑增加出资比例,"一位了解会谈情况的银行界人士称.

银行业和投资基金几个月来一直在同希腊政府商议债券交换计划,以便在2020年之前将希腊债务与国内生产总值(GDP)之比从目前的160%降至120%这一更加可控水准.此事是国际贷款机构对希腊提供第二期1,300亿欧元援助计划的关键.

在这些谈判中,银行业已同意"自愿"对所持有希腊债务作出50%的扣减,但仍然需要作出更多让步.由於这一原因,一些投资者自愿参与该计划的意愿大大降低.

消息人士称,民间投资者的参与率目前不到75%,意味着希腊债务的降低幅度远远达不到预期.

谈及政府是否不得不拿出更多资金来弥补不足时,另一位银行界高层说:"尚未作出决定,但要求扣减的幅度越大,(民间投资者)自愿进行债券交换的兴趣就越低."

第三位银行界高层亦被问及同样问题,其表示:"民间投资者参与一事进展颇不顺利."

在欧元区国家政府方面,有迹象表明各国财长逐渐认识到,如果自愿换债计划达不到预期目标,可能需要政府增大对第二轮纾困计划的支持.

德国以及北方欧元区国家要想拿出更多的钱用於救助,在政治上将会较为困难.

雅典一位了解民间部门参与纾困计划谈判的消息人士坚称:"政府正在大力推动此事,即将签署一份协议."但这位消息人士拒绝对债务扣减一事给出暗示.

**德法坚决要求希腊先达成协议**

德国总理默克尔和法国总统萨科齐周一坚称,民间部门的债券持有人必须分担削减希腊债务负担的成本,并称倘若希腊不能与债券持有人达成协议,将不会向雅典拨付後续援助资金.

银行及其他民间部门债权人曾尝试在圣诞节前达成协议,同意将所持债券价值减计50%,以换取现金和新债券.

但谈判在债券互换的细节上陷入僵局,如债券票息、期限和信用担保等.这些因素将决定债券的净现值(NPV),进而确定银行业者所需实际承担的损失.

决策者称,经过几周的谈判,目前接近达成协议.欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周二说,谈判代表"将很快敲定协议".

雅典需要达成协议,并确保从欧元区夥伴国和国际货币基金组织(IMF)获得资金,以便能够在3月20日赎回145亿欧元的到期债券.而希腊需要在此之前早早达成协议,因仅是文件准备工作就至少耗时六周.

消息人士称,持有希腊债券的对冲基金不愿参与交换计划.他们更希望让希腊破产,这样可以触发他们购买的信用违约互换(CDS),或者是寄希望于其他债权人参与互换协议,从而使自己全身而退.

但希腊可能修订法律,增添集体行动条款(Collective Action Clauses).如果有明显多数债权人自愿参与,则该条款可以强制要求所有债权人都签署债券交换协议.(完)

--编译 郑茵/肖群英/程琳;审校 徐文焰/杜明霞

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