希腊政府愿意推进两处重大资产出售 以讨好国际金主--消息

路透雅典5月5日 - 一位负责私有化的高层官员周二对路透表示，希腊愿意迅速敲定与德国机场运营商Fraport(FRAG.DE)的12亿欧元协议，由其经营数处地区机场，希腊还将重启对Piraeus港口(OLPr.AT)多数股权的招标。

该计划旨在推动上述两个重大资产出售项目。自从希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)掌权后，两个项目的未来命运就悬而未决。该计划看来是希腊政府做出的最新妥协，以帮助获得来自欧盟(EU)和国际货币基金组织(IMF)的援助。

希腊的财政、船运和经济部都涉入这两个资产出售项目，他们都拒绝就此置评。

“地区机场的事宜将很快有结论。”这位在希腊私有化部门任职的官员匿名表示，并称政府预计将在5月15日宣布此事。

该官员还表示，希腊政府将邀请候选投资者在未来数日提交对希腊最大港口比雷埃夫斯港51%股权的约束性购买要约，并附带将股权在未来五年提高到67%的选择条款。提交截止于7月。

中国中远集团在五位优先投标者之列，该集团已经在管理比雷埃夫斯港的两处集装箱码头。（完）

(编译 高琦 审校 张涛/张明钧)

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