希腊债重组 对冲基金拒绝向IMF让步

路透伦敦1月10日电---对冲基金在如何削减希腊巨额债务问题上仍然与强势的国际货币基金组织(IMF)叫板,与此同时,这场可能左右欧元命运的谈判所剩时间已经不多.

这些基金在希腊债务问题上已变得举足轻重,足以让欧洲人的如意算盘泡汤.欧洲冀望让银行业和其他债权人在自愿基础上分担削减希腊债务的成本.

根据去年10月草拟的希腊债务交换计画,债权人需要将自己的投资减值近1,000亿欧元(1,300亿美元),但很多对冲基金准备拒不参与.

他们抑或宁愿让希腊破产,这样将触发他们购买的信用违约保险,或者冀望如果其他签字画押的债权人足够多,他们就可获得全额偿付.这样一来,他们与IMF就爆发了直接冲突,後者期望迫使希腊的融资成本降至可承受的水平.

"这件事实际上就是'逼着他们还我们钱'.希腊会希望避免更大范围的违约,因此如果该国能设法重组80%的债券,然後偿还其余部分,也还是不错的,"证券公司Exotix的Gabriel Sterne指出.

若达不成协议,IMF、欧盟和欧洲央行将不会向希腊拨付避免违约所需的第二笔援助金.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩周二表示,希腊接近与民间债权人就债券互换问题达成协议.但所剩时间不多了.

如果得不到此笔援助金,那麽在3月20日左右145亿欧元债券到期时,希腊可能将违约.而协议需要在此之前很久便达成,因为仅文书工作这一项就要花费至少六周时间.

周一,德国总理梅克尔和法国总统萨科齐坚持认为,民间债权人必须参与减轻希腊债务负担的计划.

不过,与那些持有希腊债券且迫于政治压力已经表示同意的欧系银行不同,对冲基金予以抵制.

此外,还存在其它障碍.

国际金融协会(IIF)代表的那些银行去年已经同意将所持希腊债券的名义价值减记50%,以使希腊债务与国内生产总值(GDP)之比到2020年降至120%.

但是,他们一直未能就再融资问题的细则达成一致,其中包括票息、到期期限和信用担保.而这些因素将决定债券的净现值,以及银行因此需要承受的实际冲击.

**危险的游戏**

银行、机构投资者和对冲基金等民间部门手中握有的希腊政府债券达2,060亿欧元,且过去几个月对冲基金的仓位可能一直在增加.

其押注其他债权人将签署自愿交换协议,而希腊为避免违约和触发信用违约交换合约(CDS),将全额支付给未签署协议的对冲基金.

"时间站在你那边,因直到目前投资者的希腊债券仍可获得全额偿付."资产管理公司Jyske Invest的Kristian Flyvholm称.

Sterne表示,一些基金的上述押注已获得实现.12月和1月较小规模的到期债券希腊都有偿付.

但这是个危险的策略.

路透11月时报导,如果投资者不自愿签署协议,欧洲迫使投资者接受让其希腊债券仓位减值的可能性愈来愈大.

希腊还将修订法律,目前其大部分法律都未包括所谓集体行动条款(Collective Action Clauses),当对原有债券规定新条件时,这项条款可强制要求持反对意见的少数债权人接受新条件.

目前,对冲基金持有的希腊债券规模尚不为外界所知.约20-25%的希腊债权人都未公开身份,一名接近债权人的消息人士告诉路透,其中或许有一半是对冲基金.

无论对冲基金持债规模如何,可能同意债券减值的债权人比例都已经下降.上述消息人士称,目前可望在月底前被说服接受扣减的债权人比例是60%,远低於IIF在6月预定为90%的目标.

在接受比例如此低的情况下,尚不清楚提供贷款的三个国际组织是否认为这一比例足够让其拨付第二笔救援金.

IIF总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)将於本周晚些时候在雅典与国际贷款方会谈,IMF技术人员料将於1月16日抵达雅典.(完)

--编译 肖群英/许娜/张若琪/程琳;审校 郑茵/李爽/龚芳

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