综述：IMF债务分析机密报告呼吁减免希腊债务 德国强硬施压改革

路透雅典/布鲁塞尔7月15日 - 国际货币基金组织(IMF)一项机密研究显示，希腊需要的债务援助远远超过欧元区伙伴国先前准备考虑的规模。德国周二对希腊施压，要求进行改革，重新赢得伙伴国的信任。

IMF严厉警告希腊债务的消息泄露之时，正值希腊总理齐普拉斯勉力说服深感不满的左翼议员，促其投票支持一揽子撙节举措和经济改革，以获得新的救助资金。

路透见到的该项IMF报告称，对包括新贷款在内的，希腊欠其他欧洲国家的所有债务，欧洲国家将不得不给出30年宽限期，并将债务期限延长很多，或是对希腊预算进行直接的年度财政转移，或接受对他们对希腊的贷款进行“大幅预先减记”。

这份债务可持续性分析可能加剧德国内部对是否增加对希腊借款的激烈争议，但希腊一些人士认为，这说明希腊政府请求全面债务减免是合理的做法。希腊一家报纸称该报告给了德国一记耳光。

德国财长朔伊布勒周二在布鲁塞尔明确表示，德国政府内部部分人士认为，希腊暂时退出欧元区，而不是继续接受救助，这是更合理的做法。

希腊财政部表示，齐普拉斯周一与欧元区伙伴达成协议所要求的立法已送交国会，将于周三进行表决。

设若希腊本周履行承诺立法实施连串痛苦的措施，则德国国会将于周五召开特别会议，讨论是否授权政府展开新的贷款协商。

“债务可持续性的急剧恶化暗示，所需的债务援助规模远远大于迄今为止考虑的规模，也远远超过欧洲稳定机制(ESM)提议的规模，”IMF称，它指的是ESM援助基金。

一名欧盟消息人士表示，欧元区财长及领袖周五就希腊第三轮援助方案路线图达成一致时，已获知IMF这份机密报告。

IMF总裁拉加德也在场，但IMF并未将这份最新评估报告公诸于世，与7月2日在华盛顿发布前份报告的作法迥异。

**政府改组？**

希腊执政党左翼激进联盟党(Syriza)及其合作党派的议员在闭门会议上对是否投票支持改革计划进行了辩论。为避免金融崩溃，这些比此前公投拒绝的举措还要严苛的内容必须在周三的最后期限前获得议会通过。面临党内强硬派的反对，齐普拉斯可能将寻求亲欧的反对党支持。

一位希腊政府官员排除了齐普拉斯辞职的可能，但称他可能将在议会投票后改组内阁。

在德国，对于齐普拉斯能否兑现承诺的疑虑仍然挥之不去。

当被问及德国提出的希腊“暂时退出”欧元区一事时，朔伊布勒表示，“有许多人认为，这符合希腊和希腊民众的利益，是比减记债务更好的解决方案，联邦政府中也有人这么看。”

**难解之结**

希腊内政部长武齐斯(Nikos Voutsis)以希腊神话戈耳狄俄斯之结来比拟政府目前面临的团结问题，但他表示，相信齐普拉斯可以获得国会表决通过支持。

Syriza的合作党派承诺将给予支持，但又态度暧昧地表示仅会赞成上周末布鲁塞尔峰会之前所同意的纾困措施。反对新纾困计划的人士已经安排要在未来几天进行罢工和抗议行动。

奥地利财长Werner Faymann说，尽管有了协议，仍不能排除希腊退欧的可能性。此言呼应了路透针对60位分析师的调查结果。部分受访者认为，希腊退出欧元区的机率至少是50%。

该项路透调查是在达成协议的消息传出之后的24小时内进行的，调查结果还显示，受访者对于协议是否对希腊和欧洲都有好处心存疑虑，也怀疑希腊是否有足够资产可供出售以满足协议条款的要求。(完)

(编译/审校 李爽/龚芳/张荻/李婷仪/郑茵)

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