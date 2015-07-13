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国际财经 | 2015年 7月 14日 星期二 07:54 BJT

希腊未能按时偿还IMF的4.56亿欧元款项--IMF

路透7月13日 - 国际货币基金组织(IMF)发布声明表示，希腊需在今天偿还IMF的3.60亿特别提款权(SDR)本金(约合4.56亿欧元)，尚未收到。

IMF称已告知执委会这一情况。迄今希腊对IMF的欠款总计为16亿SDR(约合20亿欧元)。(完)

(编译 于春红；审校 徐文焰)

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