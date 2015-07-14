对希腊进行大规模债务减免将可给予经济成长的机会--IMF

路透华盛顿7月14日 - 国际货币基金组织(IMF)一位高级官员周二称，对希腊进行新的大规模债务减免将可给予经济一个复苏的机会，随着时间的推移，希腊将可自立更生。

这位不愿具名官员表示，IMF周一在其对希腊融资需求的最新预估总结称，该国的债务情况“无法维系”。

这意味着希腊的欧洲债权人要么需要减记希腊所欠债务，或者给予这个国家最长30年的宽限期。

这位官员说，过去两周时间里，希腊避免金融崩溃所需要资金的规模从600亿欧元暴增至850亿，主要因为该国银行业体系需要重组。

如果IMF要参与任何新的希腊纾困计划，将需要进行债务减记。IMF的规定禁止放贷给债务情况具有不可持续性的国家。希腊未能如期偿还IMF一笔贷款，还需要结清其它拖欠债务。

不过IMF官员表示，如果欧洲国家同意债务减免，希腊就有可能复苏。

“我们已经明确表示...我们需要一个具体而积极的方案来解决这桩债务问题，”这位官员说。“我并不认为这是一种花招或是把问题继续往后推...如果能给予他们30年的宽限期，就是让他们...通过恢复经济成长的方式来降低债务。”(完)

(编译 李婷仪/郑茵 审校 龚芳)

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