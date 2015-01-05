希腊称油轮在利比亚港口遭不明军机轰炸 两名船员死亡

美国国务卿蒂勒森发表讲话 阐述特朗普的“美国优先”外交政策

路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。