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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 17:32 BJT

希腊称油轮在利比亚港口遭不明军机轰炸 两名船员死亡

路透雅典1月5日 - 希腊海岸警备队周一表示，不明身份军机轰炸了停泊在利比亚港口Derna、挂有利比里亚国旗的油轮，造成两名船员死亡。

油轮ARAEVO由雅典的Aegean Shipping Management公司所有，载有12,600吨原油和26名船员。海岸警备队表示另有两名船员受伤，但未提供更多细节。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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