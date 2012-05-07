希腊陷入经济困境 现政府前途未卜

* 希腊举行债务危机以来首度大选,让纾困计划面临风险

* 支持纾困计划的政党要组成政府恐有困难

* 希腊民众的愤怒可能让欧元区陷入不安

路透雅典5月6日电---国际纾困方案造成希腊陷入经济困境,让希腊选民大感不满,从而在周日的选举中将愤怒发泄在执政党身上,这让该国在欧元区的未来面临风险,且构成再次引爆欧洲债务危机的威胁.

根据最新官方开票结果,在超过61%开出的选票中,希腊支持欧盟/国际货币组织(IMF)纾困计划的两大主要政党的席次将遭到大幅压缩,难以组成持久的执政联盟.

保守派新民主党和泛希腊社会主义运动(PASOK)得到的选票不足35%,而两党主宰希腊政坛已有数十年的时间.这样偏低的得票率将使其难以达到在国会中形成多数党的最低下限151席.

一度呼风唤雨的PASOK恐将被反对纾困的左派联盟(Left Coalition)政党挤下,退位成第三大政党,这样反对节约政策的选情令人感到震惊;诸多节约政策已经带来严重困境,使该国经历二战以来欧洲最严重的衰退之一.

"我已经无法再忍受了,我们在自己的国家活得像乞丐一样.左派联盟可以整顿他们,把他们摇醒,"现年65岁正支领养老金的Kate Savvidou说.她舍弃了泛希腊社会主义运动党(PASOK).

左派联盟领袖Alexis Tsipras以37岁成为希腊最年轻的政治领袖,他将选举结果喻为一场和平的革命,并称德国总理默克尔应该体认到节支政策已经失败.

"希腊人以团结正义开启新篇章,而不是野蛮的纾困措施,"他说.

连极右政党Golden Dawn都有望拿到将近7%的选票,民众的愤怒程度可见一斑.如此的得票率将使该党得以进入国会,这是1974年军事独裁政权垮台之後首见.

此次选举中得票率增加的小党都反对纾困,不过看法过於分歧,难以共组另一联盟.

如果官方选举结果确定,那麽希腊可能被拖进新的政治动荡局势中,重新点燃欧元区债务危机,还可能开启希腊退出欧元之路.

与此同时,法国总统大选由社会党奥朗德胜出,料将对德国推动的节支政策增添阻力.

意大利总理蒙蒂在选举过後致电奥朗德及其他欧洲领袖,促请推动有利於经济成长的政策.意大利国内反对节支的声浪也日益增加.

希腊民众对创纪录高位的失业率、崩塌的企业及大幅减薪感到愤愤不平,无视於外界警告:若投票反对严酷纾困条件恐将使希腊落入破产境地.

"民调证实了一段时间以来昭然若揭的事,即希腊对留在欧元区所必须实行的某种改革,在政治上并无共识,"Spiro Sovereign Strategy的Nicholas Spiros表示.

国际债权人及投资者担心希腊反纾困的小党取得成功,可能会导致希腊不遵守纾困案的严酷条款,造成主权债有违约之虞,并殃及欧元区,使之落入成立以来最严重的危机.

德国已警告反纾困案投票的"後果",欧盟和IMF则坚决主张,如果希腊想要得到继续存活的援助,无论大选谁会胜选,都必须要坚守节支举措.

但很多选民愤怒地驳斥这些威胁.

"我认为,投票支持一个小党派不会使希腊破产.我们已经破产,"53岁的手工艺者Panagiotis在投票给保守党独立希腊人党(Independent Greeks)後表示.

希腊最早在下月面临一场严峻考验,届时希腊必须让议会批准2013年和2014年额外削减超过110亿欧元的支出,以换取欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)的进一步援助.

鉴於反对援助的多个政党赢得选举胜利,这似乎是一个艰巨的任务,即便希腊新政府能够及时完成组建也是如此.

依据希腊宪法,希腊总统Karolos Papoulias在大选後将给最大党派三天时间来组建政府.若筹组政府失败,第二大政党将获得这个机会,并依次递补.若他们全都未能成功组建政府,将在约三周後重新投票.(完)

--编译 张明钧/李婷仪/戴素萍/肖群英;审校 程琳/张荻/徐文焰

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