希腊总理齐普拉斯称选民已授权其进行重大变革

中国环保部督查发现逾5000家企业存在环境问题 占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
路透雅典1月28日 - 希腊总理齐普拉斯周三对手下的各部长称，选民已给予他们做出重大变革的授权以恢复国家主权，但他承诺与国际金主负责任地对话。
注意到他的左翼政党赢得选举之后国际上对于希腊的态度在改变，齐普拉斯表示，他将避免与欧盟及国际货币基金组织(IMF)对抗。
“我们不会卷入相互破坏的争执中，但我们也不会继续一味顺从的政策，”齐普拉斯在新内阁首次会议开始时说。他还补充称，期待周五与欧元集团主席迪塞尔布洛姆进行“建设性”的会晤。
齐普拉斯说，希腊政府将寻求实现预算平衡，而非寻求“不现实的预算盈余”来偿还希腊相当于GDP逾175%的庞大公共债务。
政府将优先扶持社会中最羸弱的领域，将实施政策杜绝经济中的保护主义和腐败现象，减少浪费，并降低希腊处在纪录高位的失业率。(完)
(编译 张涛/白云; 审校 王兴亚)
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路透北京5月9日 - 中国山东威海市政府官方微博周二下午称，5月9日8时59分，威海中世韩国国际学校幼儿园一租用车辆，行经环翠区陶家夼隧道时发生交通事故并导致车辆起火。事故造成幼儿园老师重伤，司机和11名儿童（5名韩国籍，6名中国籍）死亡。
路透首尔5月9日 - 韩国总统热门候选人文在寅周二表示，韩国应在外交关系方面承担更为积极的角色，以遏制朝鲜的核威胁，而不是在美国和中国展开会谈时作壁上观。