希腊总理齐普拉斯称选民已授权其进行重大变革

路透雅典1月28日 - 希腊总理齐普拉斯周三对手下的各部长称，选民已给予他们做出重大变革的授权以恢复国家主权，但他承诺与国际金主负责任地对话。

注意到他的左翼政党赢得选举之后国际上对于希腊的态度在改变，齐普拉斯表示，他将避免与欧盟及国际货币基金组织(IMF)对抗。

“我们不会卷入相互破坏的争执中，但我们也不会继续一味顺从的政策，”齐普拉斯在新内阁首次会议开始时说。他还补充称，期待周五与欧元集团主席迪塞尔布洛姆进行“建设性”的会晤。

齐普拉斯说，希腊政府将寻求实现预算平衡，而非寻求“不现实的预算盈余”来偿还希腊相当于GDP逾175%的庞大公共债务。

政府将优先扶持社会中最羸弱的领域，将实施政策杜绝经济中的保护主义和腐败现象，减少浪费，并降低希腊处在纪录高位的失业率。(完)

(编译 张涛/白云; 审校 王兴亚)

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