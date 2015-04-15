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时事要闻 | 2015年 4月 15日 星期三 15:57 BJT

希腊国务部长排除提前选举的可能

路透雅典4月15日 - 希腊国务部长Alekos Flabouraris周三表示，该国左派政府并未考虑提前选举。

近日来各界愈发揣测，若现金短绌的希腊政府无法与欧盟及国际货币基金组织(IMF)金主就改革计划达成协议，以发放纾困协议中的援助款，则总理齐普拉斯可能宣布提前大选。

Flabouraris向Greek TV表示，“提早选举没有意义。两个月前才举行过大选，我们已经获得的特定授权必须履行。我们不需要选举，我完全排除此一可能。”(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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