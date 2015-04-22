希腊政府打算从国有实体征调25亿欧元资金 因应偿付需求

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典4月22日 - 希腊副财长Dimitris Mardas表示，希腊打算从国有实体存放在央行的资金中征调25亿欧元，以便因应5月底之前的款项偿付需求。
“我的目标是25亿欧元，”Mardas表示。
“我在此重申，我打算用这笔25亿欧元支付任何可能出现的资金需求，这已经把最糟糕的情况以及5月的需求纳入考量，”他对Star TV表示，也称对希腊与债权人达成协议有信心。
希腊已透过附买回协议利用这类实体的现金储备。希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，显示希腊政府财政极端窘困。
Mardas稍早表示，希腊4月需偿付的款项仍有3.5-4亿欧元短缺。(完)
(编译 陈宗琦；审校 艾茂林)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。