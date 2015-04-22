希腊政府打算从国有实体征调25亿欧元资金 因应偿付需求

路透雅典4月22日 - 希腊副财长Dimitris Mardas表示，希腊打算从国有实体存放在央行的资金中征调25亿欧元，以便因应5月底之前的款项偿付需求。

“我的目标是25亿欧元，”Mardas表示。

“我在此重申，我打算用这笔25亿欧元支付任何可能出现的资金需求，这已经把最糟糕的情况以及5月的需求纳入考量，”他对Star TV表示，也称对希腊与债权人达成协议有信心。

希腊已透过附买回协议利用这类实体的现金储备。希腊周一紧急命令国有实体将闲置现金存放在央行，显示希腊政府财政极端窘困。

Mardas稍早表示，希腊4月需偿付的款项仍有3.5-4亿欧元短缺。(完)

(编译 陈宗琦；审校 艾茂林)

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