希腊第二轮改革方案投票在即 SYRIZA党内分歧引人关注

路透雅典7月22日 - 希腊总理齐普拉斯周三试图遏制党内的反对力量，稍晚议会将对债权人要求的第二轮改革方案进行投票，这是开始谈判救助协议的前提。

第一轮改革方案主要涉及增税和预算纪律等问题，上周议会投票时遭到齐普拉斯所属的希腊极左翼联盟(SYRIZA)党内部分人士的反对，最终在支持欧盟的反对党的支持下才得以通过。

议员们周三晚间将表决的议案涉及处理破产银行的制度和加快司法改革，这是欧元区和国际货币基金组织(IMF)另外的两个条件，满足之后才能开始谈判860亿欧元的救助贷款。

支持欧盟的反对党此前表示将支持该议案，因此议案几乎肯定能通过。

但上周投票时，SYRIZA党内有39名议员倒戈，暴露出该党的内部分歧。外界将密切关注周三的投票，看齐普拉斯是否失去更多支持。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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