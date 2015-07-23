希腊总理赢得议会对第二轮改革计划的支持

路透雅典7月23日 - 希腊议会周四轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。此前希腊总理齐普拉斯在赢得议会投票支持方面，面临其所在左翼激进联盟党(Syriza)反对派的反对。

这份改革计划包括司法和银行业改革。希腊议会300个议员中，有230个议员投票支持该计划，归功于亲欧反对政党的支持。

但左翼激进联盟党的149个议员中，投票反对该计划或弃权的有36个，该数字低于上周对第一轮改革投票时的39个。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)

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