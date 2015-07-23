希腊总理赢得议会对第二轮改革计划的支持

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅典7月23日 - 希腊议会周四轻松通过第二轮改革计划，这是启动金援谈判的前提。此前希腊总理齐普拉斯在赢得议会投票支持方面，面临其所在左翼激进联盟党(Syriza)反对派的反对。
这份改革计划包括司法和银行业改革。希腊议会300个议员中，有230个议员投票支持该计划，归功于亲欧反对政党的支持。
但左翼激进联盟党的149个议员中，投票反对该计划或弃权的有36个，该数字低于上周对第一轮改革投票时的39个。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。