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国际财经 | 2015年 7月 23日 星期四 07:20 BJT

希腊总理齐普拉斯承诺不会让银行没收贷款人的主要居所

路透雅典7月23日 - 希腊总理齐普拉斯周四誓言，政府绝不会允许银行没收贷款人的主要居所。此时该国议会正准备就一项议案举行投票，内容包括收紧止赎规定。

齐普拉斯重申，希腊政府面对退出欧元区的威胁，被迫作出接受严苛改革方案的艰难决定。他说一些伙伴国家仍认为希腊会脱离欧元区。

他还表示，政府在未来几天将把精力集中在政治改革、打击腐败和逃税方面。(完)

(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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