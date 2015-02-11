希腊外长将与俄外长在莫斯科举行会谈

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透雅典2月11日 - 希腊外长Nikos Kotzias周三将在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。外界猜测如果希腊与欧洲合作伙伴的谈判破裂，希腊可能寻求欧元区以外的金融帮助。
希腊外交部称，Kotzias是受拉夫罗夫邀请前往莫斯科的。
希腊副外长Nikos Chountis周二对希腊电台称，俄罗斯和中国愿提供经济支持，尽管希腊并未提出要求。
希腊国防部长Panos Kammenos曾表示，如果希腊无法与欧洲达成协议，可能向其他地区寻求帮助，提到了俄罗斯、中国和美国。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。