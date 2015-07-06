希腊债务危机加剧 俄罗斯“幸灾乐祸”

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Timothy Heritage

路透莫斯科7月3日 - 俄罗斯总统普京对欧盟面临的希腊债务问题肯定难掩嘲笑。

对乌克兰危机的注意力被转移，事情的发展有利于普京，让他有机会利用欧盟内部的分歧，而分歧可能影响欧盟对俄制裁的统一性。

如果希腊退出欧元区或欧盟，脆弱的俄罗斯经济当然也无法毫发无伤；危机还会成为俄罗斯需要担忧的一个教训，因为俄罗斯也在与其他前苏联国家打造自己的政治和经济同盟。

但俄罗斯现在是希腊实际上可能寻求资金帮助的少数国家之一，俄罗斯官媒正在大干一场，将欧盟描述为不足信、功能失调的帝国，处于衰落的末期。

“我认为他们将把希腊作为对付德国、对付欧盟的工具，”俄罗斯知名评论人、独立的《新时代》(New Times)杂志主编Yevgenia Albats对路透说道。

“前苏联就是这么做的，克格勃在冷战期间也是这么做的，他们在与西方文明的对抗中利用国家和政府，特别是贫穷的那些。”

俄罗斯官媒称，希腊危机只是欧盟问题的开始，暗示如果希腊退出欧元区，葡萄牙、爱尔兰、西班牙和意大利可能步其后尘。

很多俄罗斯媒体称，“希腊退欧”现在无法避免。

国有的Russia-24电视台报导危机时使用了“希腊--基本完蛋”的图表。《共青团真理报》(Komsomolskaya Pravda)本周采用的头条为：“希腊悲剧。分手已经临近。”

极左翼政治家Eduard Limonov为《消息报》(Izvestia)撰文，标题为“破碎的帝国”。

“简而言之，很多国家都有理由离开欧盟，但希腊将是第一个有勇气这么做的国家，”他写道。“一切都不好，一切都在向欧洲帝国瓦解的方向发展。”

克里姆林宫淡化了俄罗斯可能救助希腊的预期，称这是希腊及其债权人要解决的问题，“不是我们的问题。”

克里姆林宫还表示担忧这对欧盟产生“负面影响”，露出了幸灾乐祸的迹象。俄罗斯央行和财政部称，俄罗斯经济和金融市场不会受到很大影响。（完）