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亚洲 | 2015年 2月 11日 星期三 17:52 BJT

希腊外长将与俄外长在莫斯科举行会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅典2月11日 - 希腊外长Nikos Kotzias周三将在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫举行会谈。外界猜测如果希腊与欧洲合作伙伴的谈判破裂，希腊可能寻求欧元区以外的金融帮助。

希腊外交部称，Kotzias是受拉夫罗夫邀请前往莫斯科的。

希腊副外长Nikos Chountis周二对希腊电台称，俄罗斯和中国愿提供经济支持，尽管希腊并未提出要求。

希腊国防部长Panos Kammenos曾表示，如果希腊无法与欧洲达成协议，可能向其他地区寻求帮助，提到了俄罗斯、中国和美国。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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