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国际财经 | 2015年 7月 29日 星期三 16:12 BJT

希腊股市周三将不会开市--证券监管高官

路透雅典7月29日 - 一位希腊证券业监管部门的高级官员表示，股市周三将不会恢复交易，因当局仍在等待一项部级命令。

自6月29日以来希腊股市.ATG(EXCr.AT)持续休市。当时希腊政府关闭了银行并实施资本管制，以防止金融体系在挤兑的冲击下崩溃。

希腊证券监管机构的主席周二对路透表示，在得到欧洲央行批准恢复交易后，希腊股市有可能在周三或周四重开。(完)

(编译 王洋; 审校 蔡美珍)

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