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国际财经 | 2015年 8月 4日 星期二 16:13 BJT

希腊股市盘初下挫逾4% 银行股暴跌近30%

路透雅典8月4日 - 希腊股市周二盘初下挫4.5%，受银行股重挫近30%拖累。上日希腊股市结束五周休市，恢复交易的首日即创跌幅纪录。

主要股指.ATG周一大跌16.2%，创最大跌幅纪录，因欧盟新纾困计划仍存疑，且希腊经济恶化。

希腊四大银行股周二盘初皆暴跌逾29%，触及跌停。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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