联合国专家称粮食储备充足，缓解粮价飙涨风险

中国经济：今年继续保持外贸回稳向好，实施积极进口政策--商务部
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月8日（记者 Nigel Hunt） - 联合国粮农组织高级经济学家Abdolreza Abbassian周一接受采访时称，由于粮食库存得到补充且各国政府对农业更加重视，气候突变不再会引发粮食价格危机。
“缓冲很大，当出现（粮食）意外短缺时，粮食储备能够跟上。”Abbassian说道。
2007/08年度以及2010/11年度主要粮食生产国出现旱情时，均导致粮食价格大涨，进而导致贫困人口大幅增加，并引发动荡，甚至是导致一些政府被推翻的因素之一。
“我们已经从供应紧张转为供应非常充足……即便有的地方出现重大供应冲击，也能有不错的缓冲。比如今年可能有厄尔尼诺现象。”
“换做是几年前，厄尔尼诺现象增强会成为全世界的热门话题，而现在情况不一样。”
Abbassian指出，与传统的供需因素相比，今年粮食价格可能更多受外部因素影响，譬如美元走势或中东政治。
而各国政府也比过去准备得更加充分了。
“我认为我们从过去发生的事情中学到了很多。由于我们过去疏忽了很久，所以现在还在学习中。”
“他们（各国政府）都被（危机）改变了。”Abbassian说道。他并称，许多国家更清楚地意识到了需要增加粮食储备。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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