德国开始行动禁止种植转基因作物-农业部信件

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月24日（记者Hans-Edzard Busemann） - 路透周一看到的文件显示，德国已开始行动，依据欧盟新规停止种植转基因作物。
路透看到的一封农业部信件显示，德国农业部长克里斯蒂安·施密特已通知德国各州政府，他计划告知欧盟，德国将使用新的“选择退出”权停止种植转基因作物，即便一些品种在欧盟批准的范围内。
3月获批的欧盟法规为欧盟批准新的转基因作物扫清了道路。但该规定也允许一些国家使用“选择退出”权禁止转基因作物。
转基因作物在美洲和亚洲广泛种植，但欧洲人对其看法不一，英国支持，法国和德国则反对。
在上述信件中，德国农业部强调施密特正继续实行之前宣布的政策，即在德国禁止种植转基因作物。
信件称，依据欧盟新规，欧盟成员国可在2015年10月3日之前通知欧盟委员会，其是否希望使用“选择退出”权。
施密特已令德国各州政府在9月11日前答复是否使用“选择退出”权。（完）
编译：王琛 发稿：王燕焜
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