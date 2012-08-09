粮价7月大涨 粮食危机阴影再度迫近--FAO

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透罗马8月9日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四称,世界粮食价格在连跌三个月後於7月大幅上扬,并可能进一步走高,使得2007/08年粮食危机重演的机率提高.
"价格有可能进一步攀升,"粮农组织资深经济学家暨粮食分析师Abdolreza Abbassian告诉路透."粮食价格肯定跌不到去年水平以下."
五年前曾爆发世界粮食危机,因谷物期货市场飙升,助推价格上涨并触发粮食暴动.不过Abbassian认为,只有各国开始引入出口禁令等政策,当年那一幕才可能重现.
粮农组织在月度指数更新报告中称,该组织食品价格指数7月平均为213点,较6月上涨12点,并回到今年4月水平.该指数篮子纳入了榖类、油籽、乳制品、肉类和糖.
粮农组织称,7月指数仍低於2011年2月的纪录高位238点,但接近2007/08年粮食危机期间的水平.(完)
--编译 艾茂林;审校 张明钧
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