粮价7月大涨 粮食危机阴影再度迫近--FAO

路透罗马8月9日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)周四称,世界粮食价格在连跌三个月後於7月大幅上扬,并可能进一步走高,使得2007/08年粮食危机重演的机率提高.

"价格有可能进一步攀升,"粮农组织资深经济学家暨粮食分析师Abdolreza Abbassian告诉路透."粮食价格肯定跌不到去年水平以下."

五年前曾爆发世界粮食危机,因谷物期货市场飙升,助推价格上涨并触发粮食暴动.不过Abbassian认为,只有各国开始引入出口禁令等政策,当年那一幕才可能重现.

粮农组织在月度指数更新报告中称,该组织食品价格指数7月平均为213点,较6月上涨12点,并回到今年4月水平.该指数篮子纳入了榖类、油籽、乳制品、肉类和糖.

粮农组织称,7月指数仍低於2011年2月的纪录高位238点,但接近2007/08年粮食危机期间的水平.(完)

--编译 艾茂林;审校 张明钧

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