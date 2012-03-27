全球谷物价格短期仍坚挺--粮农组织分析师

* 粮农组织首席分析师警告可能出现恐慌性买盘

* 称亚洲对动物饲料需求增长超过预期

* 阿根廷乾旱之後,欧洲乾燥天气引发担忧

* 美国大豆期货飙升至六个月高位

路透布宜诺斯艾利斯3月26日电---联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)资深分析师周一表示,全球谷物价格短期内仍应"非常坚挺",因为亚洲需求超过预期,且乾旱天气导致供应减少.

本季南美玉米和大豆产量遭遇旱情打击,而中国快速增长的中产阶级仍偏爱牛排.尽管中国经济成长减缓,饮食结构的变化趋势依然强劲,增强对用作牲畜饲料的玉米和豆粕需求.

"需求增长肯定快於我们的预期,但供应却不及预期,"FAO资深分析师Abdolreza Abbassian对路透表示.

"把这两项因素放在一起,就说明了当前全球价格走势,"他在罗马的办公室通过电话表示.与此同时芝加哥大豆期货价格升至六个月高位.

"短期来看-这个月和下个月-我们仍会看到价格非常坚挺,"这位分析师称."之後的走势就要看作物生长及天气状况了."

"几个月前,我们预计需求增长减缓,"Abbassian表示."宏观经济因素之前让我们觉得,用於饲料的需求增长将放缓.但我认为我们总是低估新兴国家的成长,尤其是亚洲."

**难以预料的价格**

"某些作物价格接近去年峰值,表明了市场方向和信心,"Abbassian表示.

但"价格愈来愈难预料,"Abbassian说."如果中国觉得玉米价格可能继续上升,他们可能加大买入,令我们感到惊讶,这将推高价格.考虑到这在市场激起的效应,这或许会导致恐慌性买盘."

"倘若我们几周前进行这场对话,我甚至不会考虑这种可能性,"他补充道."过去几周的情况以及南美产量预估调降,尤其是阿根廷,肯定增强了价格上涨趋势."

阿根廷预计2011/12年度玉米产量为2,120万吨,低於最初预估的最高达3,000万吨.政府对大豆产量的预估也从之前的5,300万吨调降至4,400万吨.(完)

--编译 李爽;审校 张若琪

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