法国呼吁10月召开G20农业紧急会议

路透巴黎9月17日电（记者 Gus Trompiz/Julien Ponthus）---法国总统办公室称，法国已经呼吁10月中旬召开20国集团（G20）农业部长紧急会议，讨论控制谷物市场价格波动问题，因长达一年的乾旱和处於记录高位的价格再次担心粮食供应危机的到来。

去年，20国集团发起了农业市场信息体系（AMIS），目前法国任轮值主席国，近期提出的建议包括发展战略储备和控制生物燃料产业的扩张。

法国在声明中称，呼吁AMIS在联合国世界粮食日（10月16日）召开快速反应论坛会议。

在该声明发布前，法国总统奥朗德和联合国粮农组织（FAO）总干事达席尔瓦举行了会谈。

“他们（奥朗德和达席尔瓦）建议快速反应论坛于世界粮食日当天在罗马召开农业部长级会议。”声明称。

10月早些时候，AMIS将召开由20国集团官员参加的会议，讨论控制农产品市场供需失衡的办法。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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